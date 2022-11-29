В чужом теле (фильм, 2021) смотреть онлайн

Фантастический триллер о семейной паре, переживающей последствия глобальной пандемии, которые для них оказались куда серьезнее, чем можно предположить. Вирус, получивший название LV, повлиял на жизни многих людей, а в особенности — Дэниэла и его жены Шелли. Дэниэл после заражения чуть не умер, а когда у него прошли основные симптомы, Шэлли начала ходить во сне. Каждое утро она просыпается в одном и том же месте, не помня, как туда попала. Смирившись, что врачи не могут им помочь, Дэниэл решат записывать происходящее с женой на видео. То, что они узнают, поставит под угрозу не только их брак, но и весь мир. Смотрите фильм в «Чужом теле» (2021) онлайн в видеосервисе Wink.

