Узреть зло (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
4.62019, Seeing Evil
Фэнтези, Триллер91 мин18+
О фильме
В бездомного мужчину ударяет молния, после чего его интеллектуальные способности повышаются в разы. Всю ситуацию омрачает то, что помимо этого, он получает проклятье в виде способности видеть зловещих сущностей повсюду, где бы он ни был.
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
3.2 IMDb
- ДХРежиссёр
Джейсон
Хенне
- КЛРежиссёр
Кристофер
Лето
- ЛБАктриса
Лиза
Брейв
- ТДАктёр
Тейлор
Джирард
- ШМАктёр
Шон
Майкл Глория
- СХАктёр
Стив
Хайнц
- РХАктриса
Ребекка
Хоуп
- ДЕАктёр
Дэвид
Е. МакМахон
- ГПАктёр
Густаво
Перез
- ДХСценарист
Джейсон
Хенне
- ДХПродюсер
Джейсон
Хенне
- КЛПродюсер
Кристофер
Лето
- МЛПродюсер
Мика
Лайонс
- ТХМонтажёр
Тэннер
Хэнд
- ДХМонтажёр
Джейсон
Хенне
- АЛОператор
Алекс
Луковский
- ТХКомпозитор
Тэннер
Хэнд