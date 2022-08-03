Узреть зло
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Узреть зло

Узреть зло (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

4.62019, Seeing Evil
Фэнтези, Триллер91 мин18+

О фильме

В бездомного мужчину ударяет молния, после чего его интеллектуальные способности повышаются в разы. Всю ситуацию омрачает то, что помимо этого, он получает проклятье в виде способности видеть зловещих сущностей повсюду, где бы он ни был.

Страна
США
Жанр
Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
3.2 IMDb