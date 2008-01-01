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Утренний свет

Утренний свет (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Morning Light
Документальные94 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

История 15 отважных молодых людей, которые бросили вызов профессиональным яхтсменам в одной из самых уважаемых гонок в открытом море. Фильм основан на реальных событиях.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Утренний свет»

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