Утренний свет (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Morning Light
Документальные94 мин12+
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Сюжет
История 15 отважных молодых людей, которые бросили вызов профессиональным яхтсменам в одной из самых уважаемых гонок в открытом море. Фильм основан на реальных событиях.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
5.7 IMDb
- ММРежиссёр
Марк
Монро
- КБАктёр
Крис
Браннинг
- ГБАктёр
Грэхем
Брант-Завадзки
- ККАктёр
Крис
Кларк
- РЭАктёр
Рой
Эдвард Дисней
- ЧЭАктёр
Чарли
Энрайт
- ДФАктёр
Джесси
Филдинг
- РКАктёр
Робби
Кэйн
- СМАктёр
Стив
Мэнсон
- КШАктёр
Крис
Шуберт
- КТАктриса
Кейт
Тайзен
- ЛДСценарист
Лесли
ДеМойз
- РЭСценарист
Рой
Эдвард Дисней
- ММСценарист
Марк
Монро
- МСПродюсер
Морган
Сэкетт
- ПКПродюсер
Пол
Краудер
- ЛДПродюсер
Лесли
ДеМойз
- РЭПродюсер
Рой
Эдвард Дисней
- ПКМонтажёр
Пол
Краудер
- РМКомпозитор
Рик
Маркманн
- ДПКомпозитор
Дэн
Пиннелла
- КВКомпозитор
Крис
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