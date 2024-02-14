Уровень 16 (фильм, 2018) смотреть онлайн

Воспитанница женского интерната замечает, что в его стенах творится неладное. Антиутопический триллер с Кэти Дуглас.



Академия «Весталис» — закрытая школа-интернат, где девочек воспитывают в строгости, обучают основам домоуправления и правилам этикета, чтобы те выросли «идеальными женщинами». За непослушание и провинности ученицы подвергаются суровым наказаниям, вплоть до карцера, но все это делается будто бы для их блага. По достижении 16-ти лет у девушек есть шанс попасть в привилегированные семьи. Шестнадцатилетняя Вивьен как раз стоит на пороге такого удочерения, но начинает понимать, что это лишь сказка, которой руководство «Весталиса» кормит подопечных, скрывая истинные цели на их счет.



