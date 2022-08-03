Умник (фильм, 2018) смотреть онлайн

Трогательная французская семейная драма о дружбе и принятии. Фильм «Умник» — это искренняя и добрая история о двух очень разных героях, которые, однако, пытаются найти общий язык. Посмотреть его можно в онлайн-кинотеатре Wink!



Главный герой — Венсан, тренер школьной команды по футболу. Он не хочет заводить семью и доволен своей холостяцкой жизнью. Но внезапно ему приходится взять на себя заботу о своем 13-летнем племяннике Лео. Подросток — шахматист, настоящий вундеркинд с феноменальной памятью. Правда, найти общий язык с окружающими ему трудно. Собственный дядя — не исключение. Но постепенно герои, кажется, начинают понимать друг друга.



Смогут ли Венсан и Лео понять друг друга несмотря на все различия? И к чему приведет эта необычная дружба? Смотреть фильм «Умник» можно на видеосервисе Wink в хорошем качестве и без рекламы.

