Умник (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Трогательная французская семейная драма о дружбе и принятии. Фильм «Умник» — это искренняя и добрая история о двух очень разных героях, которые, однако, пытаются найти общий язык. Посмотреть его можно в онлайн-кинотеатре Wink!
Главный герой — Венсан, тренер школьной команды по футболу. Он не хочет заводить семью и доволен своей холостяцкой жизнью. Но внезапно ему приходится взять на себя заботу о своем 13-летнем племяннике Лео. Подросток — шахматист, настоящий вундеркинд с феноменальной памятью. Правда, найти общий язык с окружающими ему трудно. Собственный дядя — не исключение. Но постепенно герои, кажется, начинают понимать друг друга.
Смогут ли Венсан и Лео понять друг друга несмотря на все различия? И к чему приведет эта необычная дружба? Смотреть фильм «Умник» можно на видеосервисе Wink в хорошем качестве и без рекламы.
Рейтинг
- САРежиссёр
Стефан
Аршинар
- Актёр
Арно
Дюкре
- МБАктёр
Макс
Бесетт де Малглейв
- АДАктриса
Алис
Давид
- ЖФАктёр
Жан
Франсуа Кэйри
- КСАктриса
Каролин
Сиоль
- ФААктёр
Федор
Аткин
- МТАктриса
Марина
Томе
- КБАктёр
Кристоф
Бурсейе
- БМАктёр
Бруни
Макая
- УШАктёр
Уго
Шалан-Маршьо
- САСценарист
Стефан
Аршинар
- СДПродюсер
Сидони
Дюма
- ПХОператор
Пьер
Хью Галиен
- МГКомпозитор
Маттье
Гоне