Умник (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.02018, Monsieur je-sais-tout
Драма, Комедия93 мин12+
О фильме

Трогательная французская семейная драма о дружбе и принятии. Фильм «Умник» — это искренняя и добрая история о двух очень разных героях, которые, однако, пытаются найти общий язык. Посмотреть его можно в онлайн-кинотеатре Wink!

Главный герой — Венсан, тренер школьной команды по футболу. Он не хочет заводить семью и доволен своей холостяцкой жизнью. Но внезапно ему приходится взять на себя заботу о своем 13-летнем племяннике Лео. Подросток — шахматист, настоящий вундеркинд с феноменальной памятью. Правда, найти общий язык с окружающими ему трудно. Собственный дядя — не исключение. Но постепенно герои, кажется, начинают понимать друг друга.

Смогут ли Венсан и Лео понять друг друга несмотря на все различия? И к чему приведет эта необычная дружба? Смотреть фильм «Умник» можно на видеосервисе Wink в хорошем качестве и без рекламы.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.4 IMDb