Улыбка (фильм, 2021) смотреть онлайн

Есть ли что-то более заразительное, чем искренняя улыбка? Короткометражный анимационный фильм «Улыбка» — работа российского режиссера Вячеслава Ерлыченкова — утверждает, что нет.



В унылом городе одинаково грустных людей находится тот, кто хочет поделиться улыбкой с миром. Для этого ему придется пойти на хитрость, обмануть бесстрастный, не знающий эмоций автомат, но это того стоит. Вслед за смельчаком, решившим бросить вызов системе, улыбаться начинают и окружающие.



Картина стала победителем Международного кинофестиваля «ЛАМПА» в 2022 году и Молодежного кинофорума «Взлет» в 2021-м. Смотреть фильм «Улыбка» лучше ранним утром. Много времени это не займет — короткометражка длится четыре минуты. Зато хорошее настроение на оставшийся день обеспечено.

