Украденная Индия (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Когда британцы пришли в Индию, она была очень богатой страной, шестой экономикой в мире. Но почти за два века английской колонизации экономика была уничтожена, богатства вывезены, а храмы разграблены. Многие культурные ценности индийской цивилизации теперь красуются в Британском музее. Индии же достались войны, жертвы среди населения и раздел на несколько государств. Долгие годы индийцам навязывали чуждые идеи, традиции и даже спорт. Но сейчас потомки тех, кто когда-то сражался за свою землю, пытаются вернуть на родину семейные реликвии. Удастся ли им это?

