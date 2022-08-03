Уильям. последний неандерталец (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.62019, William
Фантастика, Семейный98 мин18+
О фильме
Джулиан Рид и Барбара Салливан создали ребенка-неандертальца, используя древнюю ДНК. Уильям должен научиться существовать в мире, где он абсолютный аутсайдер, единственный неандерталец на планете.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Фантастика, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb
- МДАктриса
Мария
Диззия
- УБАктёр
Уилл
Бриттейн
- ВЗАктёр
Валид
Зуэйтер
- СПАктриса
Сьюзэн
Парк
- КСАктёр
Каллум
Сигрем Эйрли
- БУАктёр
Броди
Уилкинсон
- КУАктёр
Коннор
Уилкинсон
- Актриса
Бет
Грант
- ОААктёр
Обада
Аднан
- СБАктриса
Сидни
Белл
- ПНПродюсер
Питер
Ньюман
- БХПродюсер
Билл
Хейни
- БХХудожница
Беверли
Хюн
- ГТОператор
Грэхэм
Талбот
- НТОператор
Нельсон
Талбот
- КУКомпозитор
Крэйг
Уэдрен