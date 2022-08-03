Угоняя лошадей (фильм, 2019) смотреть онлайн

Угоняя лошадей
Угоняя лошадей

2019, Ut og stjæle hester
Драма, Детектив114 мин18+

Тронд Сандлер ведет тихую жизнь отшельника в норвежской деревушке после того, как его любимая жена погибла в автокатастрофе спустя 38 лет брака. На пороге миллениума герой случайно встречает приятеля, с которым общался еще в детстве. Так начинается путешествие Тронда по волнам своей памяти.

Страна
Норвегия, Швеция, Дания
Жанр
Драма, Детектив
Качество
SD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Угоняя лошадей»