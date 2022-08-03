Угоняя лошадей (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Ut og stjæle hester
Драма, Детектив114 мин18+
О фильме
Тронд Сандлер ведет тихую жизнь отшельника в норвежской деревушке после того, как его любимая жена погибла в автокатастрофе спустя 38 лет брака. На пороге миллениума герой случайно встречает приятеля, с которым общался еще в детстве. Так начинается путешествие Тронда по волнам своей памяти.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ХПРежиссёр
Ханс
Петтер Муланд
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- БФАктёр
Бьёрн
Флоберг
- ДРАктёр
Джон
Рейнс
- Актёр
Тобиас
Зантельман
- ДЧАктриса
Даница
Чурчич
- ПСАктёр
Пол
Сверре Валхейм Хаген
- ГБАктёр
Гар
Б. Эйдсвольд
- СВАктёр
Сьюр
Ватне Бреан
- ТБАктриса
Тоне
Беата Мостраум
- МААктриса
Мария
Альм Норелл
- ХПСценарист
Ханс
Петтер Муланд
- ППСценарист
Пер
Петтерсон
- ТЁПродюсер
Турид
Ёверсвеен
- ХЭПродюсер
Хокон
Эверос
- МГПродюсер
Мария
Гаде Денессен
- ВВХудожник
Вилюс
Ванагас
- ЙКМонтажёр
Йенс
Кристиан Фодстад
- НММонтажёр
Николай
Монберг
- РВОператор
Расмус
Видебек
- КККомпозитор
Каспар
Каа