Джон работает парковщиком, так он и встречает Анну, которая изменяет его жизнь. Ему надоели грустные истории любви, которыми славится его семья, и он решает, что он сам может написать сценарий своей жизни. Сначала он одалживает машину у одного своего клиента и пускается в приключения…

