Учительница (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

1983 год. После прихода в школу новой учительницы, бездетной вдовы офицера армии, жизнь учеников и их родителей переворачивается с ног на голову. В убеждении, что поведение нового педагога способно довести одного из учащихся класса до попытки самоубийства, директор школы проводит экстренное родительское собрание, на котором просит родителей подписать петицию об увольнении учительницы.



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