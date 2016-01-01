Учительница (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Ucitelka
Драмы, Комедии98 мин18+
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Сюжет
1983 год. После прихода в школу новой учительницы, бездетной вдовы офицера армии, жизнь учеников и их родителей переворачивается с ног на голову. В убеждении, что поведение нового педагога способно довести одного из учащихся класса до попытки самоубийства, директор школы проводит экстренное родительское собрание, на котором просит родителей подписать петицию об увольнении учительницы.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ЯГРежиссёр
Ян
Гржебейк
- ЗМАктриса
З�узана
Маурери
- ЧКАктёр
Чонгор
Кассаи
- ТФАктриса
Тамара
Фишер
- МХАктёр
Мартин
Хавелка
- ЭБАктриса
Эва
Бандор
- ПБАктёр
Петер
Бебяк
- РЛАктёр
Рихард
Лабуда
- ИГАктриса
Ина
Гогалова
- ПЯСценарист
Петр
Ярховский
- КОПродюсер
Катерина
Онджейкова
- ЛОПродюсер
Любица
Ореховска
- ЯППродюсер
Ян
Прушиновский
- КБХудожница
Катарина
Беликова
- ВБМонтажёр
Владимир
Барак
- МЖОператор
Мартин
Жиаран
- МНКомпозитор
Михал
Новински