Учительница
Wink
Фильмы
Учительница

Учительница (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Ucitelka
Драмы, Комедии98 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

1983 год. После прихода в школу новой учительницы, бездетной вдовы офицера армии, жизнь учеников и их родителей переворачивается с ног на голову. В убеждении, что поведение нового педагога способно довести одного из учащихся класса до попытки самоубийства, директор школы проводит экстренное родительское собрание, на котором просит родителей подписать петицию об увольнении учительницы.

Учительница смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Словакия, Чехия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Учительница»

Всё