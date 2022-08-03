Ученик Санты (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.12010, Santa's Apprentice
Мультфильм, Комедия73 мин0+
О фильме
Старый добрый Санта не хочет уходить на пенсию, но правила есть правила — он должен кого-то обучить себе на замену. Счастливчика, которого выберут из числа миллионов детей, должны звать Николасом, он должен быть сиротой и, конечно, обладать чистым сердцем. И такой ребенок есть!
СтранаФранция, Ирландия, Австралия
ЖанрКомедия, Мультфильм
КачествоFull HD, SD
Время73 мин / 01:13
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ПВРежиссёр
Полетт
Виктор-Лифтон
- ЖГАктриса
Жюли
Гайе
- Актёр
Жан-Пьер
Марьель
- ЛДАктёр
Лоран
Дойч
- БСАктёр
Бруно
Саломон
- ПМАктёр
Пьер-Франсуа
Мартен-Лаваль
- ДБАктёр
Дидье
Брайс
- БААктёр
Бенуа
Аллеман
- НСАктёр
Нэйтан
Симони
- ФААктриса
Фабиана
Аррастья
- АРСценарист
Александр
Реверенд
- ККПродюсер
Клеман
Кальве
- СГПродюсер
Сандра
Гросс
- ЙГПродюсер
Йорам
Гросс
- КДПродюсер
Кристиан
Дэвин
- СКМонтажёр
Селин
Келепикис