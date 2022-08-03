Ученик Санты (фильм, 2010) смотреть онлайн

Ученик Санты
Старый добрый Санта не хочет уходить на пенсию, но правила есть правила — он должен кого-то обучить себе на замену. Счастливчика, которого выберут из числа миллионов детей, должны звать Николасом, он должен быть сиротой и, конечно, обладать чистым сердцем. И такой ребенок есть!

Страна
Франция, Ирландия, Австралия
Жанр
Комедия, Мультфильм
Качество
Full HD, SD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb