Убийство за кадром
Актёры и съёмочная группа фильма «Убийство за кадром»

Режиссёры

Карл Т. Эванс

Carl T. Evans
Режиссёр

Актёры

Карл Т. Эванс

Carl T. Evans
АктёрDavid Secca
Ария Барейкис

Arija Bareikis
АктрисаJennifer Secca
Крис Нот

Chris Noth
АктёрSteve Lynde
Тони Ло Бьянко

Tony Lo Bianco
АктёрMouthman
Барбара Барри

Barbara Barrie
АктрисаThelma
Винсент Куратола

Vincent Curatola
АктёрLt. John Mangione
Дон Харви

Don Harvey
АктёрAgent Jenkins
Фрэнк Джио

Frank Gio
АктёрJohnny Loma
Ноэль Бек

Noelle Beck
АктрисаLinda
Шэрон Анджела

Sharon Angela
АктрисаMary

Сценаристы

Чарльз Киппс

Charles Kipps
Сценарист
Карл Т. Эванс

Carl T. Evans
Сценарист

Продюсеры

Карл Т. Эванс

Carl T. Evans
Продюсер
Чарльз Киппс

Charles Kipps
Продюсер

Художники

Майкл Бевинс

Michael Bevins
Художник

Монтажёры

Карл Т. Хирш

Karl T. Hirsch
Монтажёр