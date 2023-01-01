Убийство (фильм, 1986) смотреть онлайн
1986, Assassination
Боевик, Триллер12+
О фильме
Происходят подозрительные убийства людей из ближайшего окружения жены президента. К ней на всякий случай приставляют особого охранника из службы безопасности, завязывающего с ней любовный роман, поскольку сам президент, кажется, импотент.
