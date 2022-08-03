Убийство у моря (фильм, 2013) смотреть онлайн

Криминальная драма «Убийство у моря» 2013 года — экранизация романа шведской писательницы Камиллы Лэкберг о том, как семейная трагедия вытаскивает на свет давние тайны времен Второй мировой войны.



Писательница Эрика Фальк теряет родителей в автокатастрофе и возвращается в дом в Фьелльбакку, где прошло ее детство. Разбирая старые вещи, она находит намеки на тщательно скрываемое прошлое ее матери и понимает, что знала о ней куда меньше, чем думала. Ситуация становится еще запутаннее, когда к Эрике приходит незнакомец и заявляет, что они — сводные брат и сестра. Вскоре этого мужчину находят мертвым, и Эрика начинает разбираться, кем он был и что его связывало с семьей. Это расследование вскрывает тайны и давние преступления, совершенные еще во времена войны, но которые продолжают аукаться до сих пор.



Фильм «Убийство у моря» понравится ценителям скандинавских детективов с двойной линией — когда совершенное в настоящем убийство оказывается тесно связано с прошлым. Это не динамичный боевик, а атмосферная история о том, как незакрытые вопросы могут привести к новым жертвам, если слишком долго делать вид, что их не существует.

