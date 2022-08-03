Убийство у моря
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Убийство у моря

Убийство у моря (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Tyskungen
Детектив, Криминал100 мин18+

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О фильме

Живописный рыбацкий городок Фьелльбакка на побережье Атлантики выглядит, как ожившая туристическая открытка. Но тихая провинциальная жизнь таит немало секретов. И однажды вековой покой Фьелльбакки взрывается новостью о жестоком убийстве…

Страна
Германия, Швеция
Жанр
Криминал, Детектив
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убийство у моря»