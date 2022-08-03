Убийство у моря (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Tyskungen
Детектив, Криминал100 мин18+
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О фильме
Живописный рыбацкий городок Фьелльбакка на побережье Атлантики выглядит, как ожившая туристическая открытка. Но тихая провинциальная жизнь таит немало секретов. И однажды вековой покой Фьелльбакки взрывается новостью о жестоком убийстве…
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.0 IMDb
- КГАктриса
Клаудия
Галли
- РУАктёр
Ричард
Ульфзэтер
- ЭФАктриса
Эва
Фритйофсон
- ПКАктриса
Памела
Кортес Бруна
- ЛЯАктёр
Леннарт
Якель
- АХАктриса
Амалия
Хольм
- ФКАктриса
Фанни
Клефельт
- ЭЭАктёр
Эдвин
Эндре
- АМАктёр
Аксель
Мюрберг
- КСАктёр
Ким
Сольфельдт
- КЛСценарист
Камилла
Лекберг
- ХДПродюсер
Хелена
Даниэльссон
- ПШПродюсер
Понтус
Шёман
- МЗХудожник
Март
Заар
- КСХудожник
Кристиан
Суитц
- РКМонтажёр
Рикард
Крантц
- МВОператор
Марек
Визер
- АНКомпозитор
Андерс
Ниска