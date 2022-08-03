Живописный рыбацкий городок Фьелльбакка на побережье Атлантики выглядит, как ожившая туристическая открытка. Но тихая провинциальная жизнь таит немало секретов. И однажды вековой покой Фьелльбакки взрывается новостью о жестоком убийстве…

