Убивая мертвецов (фильм, 2010) смотреть онлайн

Группа «мирных» вампиров заражена и превращена сумасшедшими зомби в существ, питающихся только плотью человека или вампира. Группа вооруженных бойцов пытается остановить распространение инфекции и уберечь оставшихся безобидных нелюдей. Оказавшаяся в эпицентре разборок группа подростков, всеми силами старается выжить и помочь «хорошим» живым мертвецам.

