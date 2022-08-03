Убивая мертвецов
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Убивая мертвецов

Убивая мертвецов (фильм, 2010) смотреть онлайн

5.92010, The Dead Undead
Ужасы, Боевик89 мин18+

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О фильме

Группа «мирных» вампиров заражена и превращена сумасшедшими зомби в существ, питающихся только плотью человека или вампира. Группа вооруженных бойцов пытается остановить распространение инфекции и уберечь оставшихся безобидных нелюдей. Оказавшаяся в эпицентре разборок группа подростков, всеми силами старается выжить и помочь «хорошим» живым мертвецам.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

3.3 КиноПоиск
3.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убивая мертвецов»