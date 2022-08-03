Убивая мертвецов (фильм, 2010) смотреть онлайн
5.92010, The Dead Undead
Ужасы, Боевик89 мин18+
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О фильме
Группа «мирных» вампиров заражена и превращена сумасшедшими зомби в существ, питающихся только плотью человека или вампира. Группа вооруженных бойцов пытается остановить распространение инфекции и уберечь оставшихся безобидных нелюдей. Оказавшаяся в эпицентре разборок группа подростков, всеми силами старается выжить и помочь «хорошим» живым мертвецам.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
3.3 КиноПоиск
3.0 IMDb
- МРРежиссёр
Мэттью
Р. Андерсон
- ЭКРежиссёр
Эдвард
Конна
- Актёр
Люк
Госс
- МРАктёр
Мэттью
Р. Андерсон
- СУАктриса
Спайс
Уильямс
- ЛЛАктёр
Люк
Лафонтейн
- ЭКАктёр
Эдвард
Конна
- ЛКАктриса
Лаура
Кинли
- ДААктёр
Джошуа
Альба
- АЯАктриса
Америка
Янг
- КГАктриса
Камерон
Гудман
- ДПАктёр
Джонни
Пакар
- ЭКСценарист
Эдвард
Конна
- МРПродюсер
Мэттью
Р. Андерсон
- ББПродюсер
Брэд
Бови
- НБПродюсер
Ник
Бретт
- ЭДХудожница
Эрика
Д. Шварц
- ДТМонтажёр
Джек
Такер
- СБКомпозитор
Стив
Бентон