Убить пересмешника (фильм, 1962) смотреть онлайн
1962, To Kill a Mockingbird
Драмы123 мин18+
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Сюжет
Фильм о юристе из Алабамы, воспитывающем без матери своих двоих детей. Помимо темы расовых предрассудков на Юге, это рассказ о том, как двое детей из мира фантазий делают первые шаги в совершенно иной мир подростков, где уже формируются такие понятия, как благородство, сострадание, справедливость и неравенство.
В обстановке экономической депрессии, преисполненной фанатизма и ненависти, мудрый, мягкий, с тихой речью и великолепными манерами алабамский юрист должен защищать в суде негра, ложно обвиненного в изнасиловании.
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Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb
- РМРежиссёр
Роберт
Маллиган
- ГПАктёр
Грегори
Пек
- МБАктриса
Мэри
Бэдам
- ФЭАктёр
Филлип
Элфорд
- ФОАктёр
Фрэнк
Овертон
- БПАктёр
Брок
Питерс
- ДААктёр
Джеймс
Андерсон
- ДМАктёр
Джон
Меджна
- КУАктриса
Коллин
Уилкокс Пэкстон
- Актёр
Роберт
Дювалл
- РМАктриса
Розмари
Мерфи
- ХФСценарист
Хортон
Фут
- ХЛСценарист
Харпер
Ли
- ХЛПродюсер
Харпер
Ли
- РМПродюсер
Роберт
Маллиган
- АДПродюсер
Алан
Дж. Пакула
- ГППродюсер
Грегори
Пек
- ФЯАктёр дубляжа
Феликс
Яворский
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ОМАктриса дубляжа
Ольга
Малышева
- АШАктриса дубляжа
Анна
Штукатурова
- МКАктёр дубляжа
Михаил
Кисляров
- ГБХудожник
Генри
Бамстед
- АГХудожник
Александр
Голицын
- АСМонтажёр
Аарон
Стелл
- РХОператор
Расселл
Хэрлан
- ЭБКомпозитор
Элмер
Бернстайн