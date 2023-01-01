Убить пересмешника
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Убить пересмешника

Убить пересмешника (фильм, 1962) смотреть онлайн

1962, To Kill a Mockingbird
Драмы123 мин18+

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Сюжет

Фильм о юристе из Алабамы, воспитывающем без матери своих двоих детей. Помимо темы расовых предрассудков на Юге, это рассказ о том, как двое детей из мира фантазий делают первые шаги в совершенно иной мир подростков, где уже формируются такие понятия, как благородство, сострадание, справедливость и неравенство.
В обстановке экономической депрессии, преисполненной фанатизма и ненависти, мудрый, мягкий, с тихой речью и великолепными манерами алабамский юрист должен защищать в суде негра, ложно обвиненного в изнасиловании.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убить пересмешника»

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