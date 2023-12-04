Убей ее, если сможешь (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Камерный триллер о том, как за ночной уборщицей мебельной фабрики охотятся кровожадные мужчины в масках. Карен — одинокая мать, которая только недавно подала на развод, стремясь закончить отношения с абьюзивным мужем. Чтобы содержать себя и ребенка, она вынуждена устроиться уборщицей на ночную смену в большую мебельную фабрику. В это время там нет других сотрудников, и все огромное помещение остается в ее распоряжении. Однажды она видит у входа странный автомобиль, а входная дверь оказывается распахнута настежь. Позже Карен оказывается заперта на фабрике без связи, тогда как внутрь проникают люди в масках, которые, кажется, хотят только одного — поймать и убить ее. Переживет ли она эту ночь и кто эти загадочные охотники, узнаете, если будете смотреть онлайн «Убей ее, если сможешь» — фильм 2022 года уже доступен на Wink.
Рейтинг
- НТАктриса
Натали
Терраццино
- ДОАктёр
ДжейСи
Окли
- ТТАктёр
Тревор
Такер
- ДХАктёр
Дэйв
Холт
- ХТАктёр
Хантер
Тинни
- РГАктёр
Рис
Гриффин
- ФЗАктёр
Филип
Зимни
- СПАктёр
Стивен
Полсон
- ЛБАктёр
Ларри
Бантон
- ОГАктриса
Оливия
Грейвз
- ЭБПродюсер
Эд
Бэйли
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- АНАктёр дубляжа
Анатолий
Нокс
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куприянов
- НМАктёр дубляжа
Никита
Москалёв
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Казаков