Убей ее, если сможешь (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Камерный триллер о том, как за ночной уборщицей мебельной фабрики охотятся кровожадные мужчины в масках. Карен — одинокая мать, которая только недавно подала на развод, стремясь закончить отношения с абьюзивным мужем. Чтобы содержать себя и ребенка, она вынуждена устроиться уборщицей на ночную смену в большую мебельную фабрику. В это время там нет других сотрудников, и все огромное помещение остается в ее распоряжении. Однажды она видит у входа странный автомобиль, а входная дверь оказывается распахнута настежь. Позже Карен оказывается заперта на фабрике без связи, тогда как внутрь проникают люди в масках, которые, кажется, хотят только одного — поймать и убить ее. Переживет ли она эту ночь и кто эти загадочные охотники, узнаете, если будете смотреть онлайн «Убей ее, если сможешь» — фильм 2022 года уже доступен на Wink.

