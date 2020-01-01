Уайл-кард: крах радио-болтуна (фильм, 2020) смотреть онлайн

Проект о взлетах и падениях известного спортивного теле- и радиоведущего Крейга Картона. Фильм расскажет о том, как пагубное пристрастие Картона к азартным играм привело его карьеру к краху. Картина содержит серию откровенных интервью коллег и близких радиоведущего, проливающих свет на темные стороны его личности. Смотрите фильм «Уайл-кард: крах радио-болтуна» в подписке Amediateka на Wink.



