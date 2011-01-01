У нас есть Папа! (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Habemus Papam
Драмы, Комедии100 мин18+
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Сюжет
После смерти Папы конклав выбирает нового Понтифика. Жребий падает на кардинала Мельвиля. Но что делать, если новонареченный глава Римской-католической церкви отказывается выйти на балкон Св. Петра, бьется в истерике и кричит, что не может выдержать непосильной ноши?
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- НМРежиссёр
Нанни
Моретти
- МПАктёр
Мишель
Пикколи
- ЕШАктёр
Ежи
Штур
- РСАктёр
Ренато
Скарпа
- ФГАктёр
Франко
Грациози
- КМАктёр
Камилло
Милли
- РНАктёр
Роберто
Нобиле
- УфАктёр
Ульрих
фон Добшютц
- ДГАктёр
Джанлука
Гобби
- НМАктёр
Нанни
Моретти
- МБАктриса
Маргерита
Буй
- НМСценарист
Нанни
Моретти
- ФПСценарист
Франческо
Пикколо
- ФПСценарист
Федерика
Понтремоли
- ТКСценарист
Том
Кинг
- ЖЛПродюсер
Жан
Лабади
- НМПродюсер
Нанни
Моретти
- ДППродюсер
Доменико
Прокаччи
- ЛНХудожница
Лина
Нерли Тавиани
- ЭКМонтажёр
Эсмеральда
Калабрия
- АПОператор
Алессандро
Пеши
- ФПКомпозитор
Франко
Пьерсанти