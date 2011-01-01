У нас есть Папа! (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

После смерти Папы конклав выбирает нового Понтифика. Жребий падает на кардинала Мельвиля. Но что делать, если новонареченный глава Римской-католической церкви отказывается выйти на балкон Св. Петра, бьется в истерике и кричит, что не может выдержать непосильной ноши?



У нас есть Папа! смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.