У нас есть Папа!
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У нас есть Папа!

У нас есть Папа! (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Habemus Papam
Драмы, Комедии100 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

После смерти Папы конклав выбирает нового Понтифика. Жребий падает на кардинала Мельвиля. Но что делать, если новонареченный глава Римской-католической церкви отказывается выйти на балкон Св. Петра, бьется в истерике и кричит, что не может выдержать непосильной ноши?

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Информация

Страна
Франция, Италия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «У нас есть Папа!»

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