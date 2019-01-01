Тысячелетняя цивилизация. Французская Полинезия (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

"В 16 веке население Маркизских островов достигало 100 000 жителей. Однако к 1920-м годам их осталось всего 2000 человек. По данным переписи населения INSEE 2017 года, в настоящее время их насчитывается более 9300 человек. Вот уже более 30 лет археолог Пьер Оттино собирает воедино историю Маркизских остров�ов."



Тысячелетняя цивилизация смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.