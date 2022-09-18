Тысяча миль позади (фильм, 2019) смотреть онлайн

Инди-драма, ставшая режиссерским дебютом для актера Нэйтана Уэварингтона. Роуд-муви о мужчине, переживающем утрату близких. В семье Престона Эйвери случалась чудовищная трагедия – его любимые жена и дочь погибли в автокатастрофе. Не находя себе места от горя, он целыми днями слоняется по дому, как вдруг обнаруживает у себя во дворе мотоцикл. Престон решает, что это знак свыше, и отправляется в мотопутешествие. В дороге он заново открывает для себя красоту окружающего мира, встречает интересных людей и обретает надежду. Если вы неравнодушны к неспешному философскому кино, смотрите фильм «Тысяча миль позади» в видеосервисе Wink.

