Ты и я навсегда (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Лаура и Кристин - лучшие подруги. И они были лучшими подругами всю жизнь. Однажды им встречается таинственная и очаровательная Мария, и тут их дружба испытывается на прочность. Для Лауры эта встреча меняет мир, который, как она думала, она хорошо знала. История о друзьях и врагах, беззащитности �и дикости, любви и сексе.



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