Ты и я навсегда
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Ты и я навсегда

Ты и я навсегда (фильм, 2012) смотреть онлайн

7.32012, You & Me Forever
Драмы, Мелодрамы86 мин18+

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Сюжет

Лаура и Кристин - лучшие подруги. И они были лучшими подругами всю жизнь. Однажды им встречается таинственная и очаровательная Мария, и тут их дружба испытывается на прочность. Для Лауры эта встреча меняет мир, который, как она думала, она хорошо знала. История о друзьях и врагах, беззащитности и дикости, любви и сексе.

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Информация

Страна
Дания
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ты и я навсегда»

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