Ты и я навсегда (фильм, 2012) смотреть онлайн
7.32012, You & Me Forever
Драмы, Мелодрамы86 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Лаура и Кристин - лучшие подруги. И они были лучшими подругами всю жизнь. Однажды им встречается таинственная и очаровательная Мария, и тут их дружба испытывается на прочность. Для Лауры эта встреча меняет мир, который, как она думала, она хорошо знала. История о друзьях и врагах, беззащитности �и дикости, любви и сексе.
Ты и я навсегда смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.7 IMDb
- КМРежиссёр
Каспар
Мунк
- ЮСАкт�риса
Юлия
Сандра Брокхорст Андерсен
- ФДАктриса
Фредерикке
Даль Хансен
- ЭКАктриса
Эмилия
Крузе
- БВАктёр
Беньямин
Вандшнейдер
- Актёр
Эллан
Хайд
- СБАктёр
Сирон
Бьёрн Мелвиль
- ССАктриса
Сюзанна
Сторм
- МХАктёр
Мортен
Хаух-Фаусбёлль
- ПААктриса
Петрине
Аггер
- ВКАктёр
Виктория
Кармен Сонн
- КМСценарист
Каспар
Мунк
- ЯТСценарист
Янник
Таи Мосхольт
- АТПродюсер
Андерс
Т. Андерсен
- БЭПродюсер
Бо
Эрхардт
- БХПродюсер
Биргитте
Халд
- МБМонтажёр
Марлен
Билли Андресен
- НФМонтажёр
Нанна
Фрэнк Мюллер
- СБОператор
Сорен
Бэй