Твой выход, детка! (фильм, 2017) смотреть онлайн

Некогда страстные супруги Марк и Тони охладевают друг к другу и решают развестись. У каждого маячат выгодные деловые предложения, реализации которых мешают общие дети. Марк и Тони начинают яростные бои за звание худшего родителя, ведь победителю не придется заниматься воспитанием детишек.

