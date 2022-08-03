Твой выход, детка!
Твой выход, детка!

Твой выход, детка! (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Schatz, nimm Du sie!
Комедия89 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Некогда страстные супруги Марк и Тони охладевают друг к другу и решают развестись. У каждого маячат выгодные деловые предложения, реализации которых мешают общие дети. Марк и Тони начинают яростные бои за звание худшего родителя, ведь победителю не придется заниматься воспитанием детишек.

Страна
Германия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.2 IMDb