Тусовый автобус, едущий в ад (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Автобус, полный молодёжи, неожиданно ломается по пути на фестиваль «Горящий человек». Всё буквально катится к чертям, когда посреди пустыни молодые люди встречают группу сатанистов...



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