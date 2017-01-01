Тусовый автобус, едущий в ад
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Тусовый автобус, едущий в ад

Тусовый автобус, едущий в ад (фильм, 2017) смотреть онлайн

4.92017, Bus Party to Hell
Ужасы, Комедии78 мин18+

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Сюжет

Автобус, полный молодёжи, неожиданно ломается по пути на фестиваль «Горящий человек». Всё буквально катится к чертям, когда посреди пустыни молодые люди встречают группу сатанистов...

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии, Ужасы

Рейтинг

3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тусовый автобус, едущий в ад»

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