Тусовый автобус, едущий в ад (фильм, 2017) смотреть онлайн
4.92017, Bus Party to Hell
Ужасы, Комедии78 мин18+
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Сюжет
Автобус, полный молодёжи, неожиданно ломается по пути на фестиваль «Горящий человек». Всё буквально катится к чертям, когда посреди пустыни молодые люди встречают группу сатанистов...
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Информация
Рейтинг
3.8 IMDb
- РКРежиссёр
Рольф
Канефски
- ТРАктриса
Тара
Рид
- СКАктриса
Сэди
Кац
- СБАктриса
Стефани
Блейк
- ДПАктриса
Деванни
Пинн
- ШМАктриса
Шелби
МакКалло
- ВМАктриса
ВиДонна
Майклс
- РГАктёр
Рэй
Гутьеррез
- БСАктёр
Бен
Стоббер
- РХАктёр
Ричард
Хочман
- ДМАктёр
Джон
Молинаро
- НШАктриса
Наиля
Шакирова
- ББАктёр
Брайан
Блу
- ЭДАктриса
Элисса
Даулинг
- МФАктёр
Майкл
Форш
- ДСАктёр
Дж.
Спенсер
- РРАктёр
Роберт
Райн
- СКАктёр
Стивен
Крэснер
- БДАктриса
Бренна
Дэйли
- РНАктёр
Ронни
Нанос
- ЛКАктриса
Лонни
Колдуэлл
- ЖХАктриса
Женевьев
Хекс
- НДАктёр
Николас
Джордж
- МКАктёр
Мэтт
Кристи
- АЖАктёр
Аво
Жабоурян
- ЛШАктёр
Леонард
Штайнман
- РХАктёр
Рич
Хопкинс
- ХМАктриса
Хайди
Мур
- НДАктёр
Николас
Джекман
- МПАктёр
Марк
Перейра
- РКСценарист
Рольф
Канефски
- ММСценарист
Майкл
Махал
- СМСценарист
Сонни
Махал
- ДЕПродюсер
Дэйн
Е. Коннор
- СКПродюсер
Стивен
Крэснер
- ДАМонтажёр
Дон
Адамс
- ДВМонтажёр
Джей
Велфел
- МСОператор
Майкл
Су
- КФКомпозитор
Кристофер
Фаррелл