Туннель: Опасно для жизни (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Tunnelen
Боевик, Триллер99 мин18+
О фильме
Каждый день въезжая в туннель, думаете ли вы о том, что в нем нет аварийного выхода? Что вы будете делать, если начнется пожар? Сотни машин, тысячи людей оказались в плену между снежной бурей и бушующим пламенем. Им осталось надеяться только на себя.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ПОРежиссёр
Пол
Ойе
- ТХАктёр
Торбьорн
Харр
- ИФАктриса
Ильва
Фюглегуд
- ЛКАктриса
Лиза
Карлехед
- МБАктёр
Миккель
Братт Сильсет
- ПФАктёр
Петер
Фёрде
- ДААктёр
Даниэль
Александер Скадаль
- ПЭАктёр
Пер
Эгиль Аске
- ТКАктёр
Тор
Кристиан Блейкли
- ЯГАктёр
Ян
Гуннар Рэйсе
- УОАктёр
Уильям
Оскневад
- АЛПродюсер
Айнар
Лофтеснес
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- СОМонтажёр
Сьюр
Ортун
- СООператор
Сьюр
Ортун