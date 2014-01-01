Туннель 3D (фильм, 2014) смотреть онлайн
5.92014, Teoneol 3D
Ужасы83 мин18+
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О фильме
Компания друзей отправляется на загородную вечеринку в честь открытия базы отдыха, построенной отцом одного из ребят на территории заброшенной шахты. В разгар веселья странный человек пытается убедить героев бежать из проклятого места, но те, на свою беду, отказываются верить незнакомцу.
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СтранаЮжная Корея
ЖанрУжасы
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.1 IMDb