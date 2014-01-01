Туннель 3D
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Туннель 3D

Туннель 3D (фильм, 2014) смотреть онлайн

5.92014, Teoneol 3D
Ужасы83 мин18+

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О фильме

Компания друзей отправляется на загородную вечеринку в честь открытия базы отдыха, построенной отцом одного из ребят на территории заброшенной шахты. В разгар веселья странный человек пытается убедить героев бежать из проклятого места, но те, на свою беду, отказываются верить незнакомцу.

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Страна
Южная Корея
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.1 IMDb