Туннель 3D (фильм, 2014) смотреть онлайн

Компания друзей отправляется на загородную вечеринку в честь открытия базы отдыха, построенной отцом одного из ребят на территории заброшенной шахты. В разгар веселья странный человек пытается убедить героев бежать из проклятого места, но те, на свою беду, отказываются верить незнакомцу.



Туннель 3D смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.