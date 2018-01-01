Wink
Фильмы
Цю Цзюй идет в суд
Актёры и съёмочная группа фильма «Цю Цзюй идет в суд»

Актёры и съёмочная группа фильма «Цю Цзюй идет в суд»

Режиссёры

Чжан Имоу

Чжан Имоу

Zhang Yimou
Режиссёр

Актёры

Гун Ли

Гун Ли

Gong Li
АктрисаQiu Ju
Лю Пэйци

Лю Пэйци

Liu Peiqi
АктёрWan Qinglai
Лючунь Ян

Лючунь Ян

Liuchun Yang
АктрисаMeizi
Лэй Кэшэн

Лэй Кэшэн

Lei Quesheng
АктёрWang Shantang
Чжицзюнь Гэ

Чжицзюнь Гэ

Zhijun Ge
АктёрOfficer Li
Ваньцин Чжу

Ваньцин Чжу

Wanqing Zhu
Актёр
Ловэнь Цуй

Ловэнь Цуй

Luowen Cui
Актёр
Хойцинь Ян

Хойцинь Ян

Huiqin Yang
Актёр
Цзяньфа Ван

Цзяньфа Ван

Jianfa Wang
Актёр
Зи Лин

Зи Лин

Zi Lin
Актёр

Сценаристы

Лю Хэн

Лю Хэн

Liu Heng
Сценарист

Монтажёры

Ду Юань

Ду Юань

Du Yuan
Монтажёр