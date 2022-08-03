Wink
Цыпленок с черносливом

Цыпленок с черносливом (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Poulet aux prunes
Драма, Комедия87 мин12+

Волшебная история жизни талантливого музыканта Насера Али. Когда его любимая скрипка разбилась вдребезги, даже в самых дорогих инструментах Насер слышит фальшь. Музыкант запирается в своей комнате с твердым намерением умереть за восемь дней.

Комедия, Драма
SD
87 мин / 01:27

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Цыпленок с черносливом»