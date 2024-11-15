Цветняшки! Спорт (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Фильм "Цветняшки! Спорт" - герои "Цветняшек" решили попробовать себя в большом спорте и освоить новые игры - волейбол, хоккей, баскетбол, футбол и

многое другое. Смогут ли они справиться? Фильм не только познакомит малышей с различными видами спорта и вдохновит на активный образ жизни, но и научит, как преодолевать эмоции побед и поражений, развивать командный дух и помогать друзьям добиваться успехов! Становитесь чемпионами вместе с Цветняшками!

