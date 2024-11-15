Цветняшки! Лисенок Айяяй (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Фильм "Цветняшки! Лисенок Айяяй" - первый развивающий музыкальный фильм для самых маленьких любителей физической культуры и спорта. Лисенок Айяяй приглашает зрителей на спортивную площадку, чтобы показать полезные формы двигательной активности. Вместе с Лисенком малыши полюбят чистить зубы, мыть руки, делать зарядку и выбирать полезную еду, а еще выучат названия всех частей тела. Смотрите, повторяйте, развивайтесь вместе с Цветняшками!

