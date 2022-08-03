Кровавый хоррор для тех, кто не любит цирк. Дональд Джонсон живет типичной жизнью американского среднего класса: жена, две дочери, дом в пригороде, стабильная работа и другие признаки надвигающегося кризиса среднего возраста. Но скоро скучающему обывателю Джонсону представится шанс проявить себя. В его маленький городок приезжает бродячий цирк с жутковатыми клоунами. И все они оказываются кровожадными маньяками. С приездом этого шапито в городе начинают пропадать люди. Но семья Джонсонов пока ни о чем не подозревает и спокойно собирается на вечернее цирковое представление. Все грани термина коулрофобия можно увидеть в фильме «Цирк мертвецов» онлайн в хорошем качестве в видеосервисе Wink.

