Церемония введения в Зал славы рок-н-ролла 2022 года (фильм, 2022) смотреть онлайн

Запись 37-й ежегодной церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла. В 2022 году на звездный Олимп попали знаменитый рэпер Эминем, группы Duran Duran и Eurythmics, певицы Пэт Бенатар и Карли Саймон, легенда кантри Долли Партон, певец Лайонел Ричи. Также в рамках церемонии вручили премию Musical Excellence Award, которая традиционно отмечает людей, чье творчество оказало большое влияние на мир музыки. В этом году ее получили группа Judas Priest, а также Джимми Джем и Терри Льюис — дуэт продюсеров и авторов песен, работавших с Джанет Джексон.



