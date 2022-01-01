8.62022, 2022 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony
Документальный229 мин18+
Церемония введения в Зал славы рок-н-ролла 2022 года (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Запись 37-й ежегодной церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла. В 2022 году на звездный Олимп попали знаменитый рэпер Эминем, группы Duran Duran и Eurythmics, певицы Пэт Бенатар и Карли Саймон, легенда кантри Долли Партон, певец Лайонел Ричи. Также в рамках церемонии вручили премию Musical Excellence Award, которая традиционно отмечает людей, чье творчество оказало большое влияние на мир музыки. В этом году ее получили группа Judas Priest, а также Джимми Джем и Терри Льюис — дуэт продюсеров и авторов песен, работавших с Джанет Джексон. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время229 мин / 03:49
Рейтинг
7.7 КиноПоиск