Церемония вручения Премии ИРИ на Всемирном фестивале молодежи (фильм, 2024) смотреть онлайн

Церемония вручения Премии ИРИ на Всемирном фестивале молодежи
5.52024, Церемония вручения Премии ИРИ на Всемирном фестивале молодежи
Документальный97 мин16+

Национальная премия интернет-контента — это ежегодная награда, которая присуждается авторам лучших социально ориентированных проектов в интернете. Премия была учреждена и проводится Институтом развития интернета (АНО «ИРИ»).
В 2024 году первые итоги Премии ИРИ подвели 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Награды победителям вручили в 14 номинациях. Среди победителей – компьютерная игра Atomic Heart, сериалы «Реальные пацаны» и «Слово пацана. Кровь на асфальте», фильм «Вызов» и другие проекты. Также зрителей ждут музыкальные премьеры – выступления известного пианиста и ведущего вечера Лоренцо Баньяти, трех див российской поп-культуры – Люси Чеботиной, Mia Boyka и Mary Gu, новые прочтения известных хитов и звездные ведущие.
Вторая часть награждения состоится 30 мая в Москве.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

