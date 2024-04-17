Церемония вручения Премии ИРИ на Всемирном фестивале молодежи (фильм, 2024) смотреть онлайн

Национальная премия интернет-контента — это ежегодная награда, которая присуждается авторам лучших социально ориентированных проектов в интернете. Премия была учреждена и проводится Институтом развития интернета (АНО «ИРИ»).

В 2024 году первые итоги Премии ИРИ подвели 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Награды победителям вручили в 14 номинациях. Среди победителей – компьютерная игра Atomic Heart, сериалы «Реальные пацаны» и «Слово пацана. Кровь на асфальте», фильм «Вызов» и другие проекты. Также зрителей ждут музыкальные премьеры – выступления известного пианиста и ведущего вечера Лоренцо Баньяти, трех див российской поп-культуры – Люси Чеботиной, Mia Boyka и Mary Gu, новые прочтения известных хитов и звездные ведущие.

Вторая часть награждения состоится 30 мая в Москве.



