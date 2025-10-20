IV Национальная премия интернет-контента (фильм, 2025) смотреть онлайн бесплатно

Национальная премия интернет-контента учреждена Институтом развития интернета (АНО «ИРИ») для популяризации социально значимого онлайн-контента и его авторов.

В 2025 году Премия ИРИ состоялась уже в четвертый раз и объединила талантливых создателей, музыкальные премьеры, звездных ведущих и гостей.

Концепция вечера «Рожденные дважды» отразила ключевые этапы жизни современного человека — детство на малой родине, взросление и «перерождение» в цифровом мире, где так важно не потерять связь с истоками.

Победителей объявили в 22 номинациях, включая основные и специальные. Среди них — сериалы «ГДР», «Любопытная Варвара» и «Последний богатырь. Наследие», шоу «Папаши», музыкальный трибьют «Голос мой услышь», видеоподкаст «История Россия» и другие.



