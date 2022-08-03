Цена золота: Скандал в американской гимнастике (фильм, 2019) смотреть онлайн

Цена золота: Скандал в американской гимнастике
8.82019, At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal
Документальный82 мин18+

О фильме

Документальный фильм, раскрывающий подробности громкого скандала вокруг сексуального насилия в сборной США по спортивной гимнастике, потрясшего мир в 2017 году. Создатели без прикрас передают реалии мира большого спорта, которому девушки посвящают всю свою молодость. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb