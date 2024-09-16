Цена соблазна (фильм, 2023) смотреть онлайн

Бизнесмен поддается чарам любовницы лучшего друга, которому обязан всем. Остросюжетная драма «Цена соблазна» — фильм о том, к чему приводит страсть, от режиссера и актера Ивана Атталя.



Матьё обязан близкому другу Венсану всем, что у него есть: шикарным домом, высокооплачиваемой работой и даже жизнью. Вместе с супругами они ведут тихий и беззаботный быт на Лазурном берегу, и кажется, что обстоятельства не могли сложиться лучше. Вот только однажды Матьё узнает, что Венсан изменяет жене с обворожительной любовницей Эльзой. К своему ужасу Матьё осознает, что сам теряет голову от ее чар, но спустя некоторое время девушку находят мертвой.



Наблюдать, как героев все больше затягивает паутина обмана, позволит триллер «Цена соблазна» 2023 года, смотреть онлайн которую можно на нашем видеосервисе Wink.

