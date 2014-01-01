Цена победы
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Цена победы

Цена победы (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Terre battue
Драмы91 мин18+

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Сюжет

Уго решает стать профессиональным теннисистом и начинает активно тренироваться. Джером записывает сына в учебный центр «Ролан Гаррос». Так, для отца и сына начинается новый жизненный этап, в котором они должны понять для себя, какова цена победы.

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Информация

Страна
Бельгия, Франция
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Цена победы»

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