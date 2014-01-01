Цена победы (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Terre battue
Драмы91 мин18+
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Сюжет
Уго решает стать профессиональным теннисистом и начинает активно тренироваться. Джером записывает сына в учебный центр «Ролан Гаррос». Так, для отца и сына начинается новый жизненный этап, в котором они должны понять для себя, какова цена победы.
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Информация
Рейтинг
6.1 IMDb
- СДРежиссёр
Стефан
Демустье
- Актёр
Оливье
Гурме
- ВБАктриса
Валерия
Бруни-Тедески
- ШМАктёр
Шарль
Мерьенн
- ВПАктриса
Вимала
Понс
- ЖБАктёр
Жан-Ив
Бертело
- Актёр
Сэм
Лаувейк
- ХКАктёр
Хаски
Кихаль
- СДАктриса
Сандрин
Дюма
- ОБАктёр
Оливье
Брэбэнт
- ФГАктёр
Франсуа
Годар
- СДСценарист
Стефан
Демустье
- ЖДПродюсер
Жан-Пьер
Дарденн
- ЛДПродюсер
Люк
Дарденн
- ФЖПродюсер
Фридерик
Жув
- ДТПродюсер
Дэльфин
Томсон
- ДММонтажёр
Дамиэн
Маэстрагги