Царство зверей (фильм, 1932) смотреть онлайн бесплатно
8.11932, The Animal Kingdom
Драма, Комедия84 мин12+
О фильме
Издатель Том Коллье собирается жениться. Неожиданно в его жизнь возвращается бывшая любовница, художница Дейзи Сейдж, с которой теперь его связывают только дружба и деловые интересы. При встрече Дейзи признается в том, что мечтает выйти за Тома замуж и родить ему ребенка, и просит уехать с ней в Мексику, где она собирается серьезно заняться живописью. Несмотря на то, что Том поражен ее признанием, он по-прежнему может предложить девушке только дружбу.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЭХРежиссёр
Эдвард
Х. Гриффит
- ДКРежиссёр
Джордж
Кьюкор
- ЭХАктриса
Энн
Хардинг
- ЛГАктёр
Лесли
Говард
- МЛАктриса
Мирна
Лой
- УГАктёр
Уильям
Гарган
- НХАктёр
Нил
Хэмилтон
- ИЧАктриса
Илка
Чейз
- ГСАктёр
Генри
Стивенсон
- ЛСАктриса
Лени
Стенгел
- ДДАктёр
Дон
Диллавэй
- СААктёр
Сесил
Арден
- ЭХСценарист
Эдвард
Х. Гриффит
- АРСценарист
Адела
Роджерс Ст. Джонс
- ФБСценарист
Филип
Бэрри
- ДОПродюсер
Дэвид
О. Селзник
- УПХудожник
Уолтер
Планкетт
- ДДОператор
Джордж
Дж. Фолси
- МШКомпозитор
Макс
Штайнер