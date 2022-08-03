Царство зверей (фильм, 1932) смотреть онлайн бесплатно

Издатель Том Коллье собирается жениться. Неожиданно в его жизнь возвращается бывшая любовница, художница Дейзи Сейдж, с которой теперь его связывают только дружба и деловые интересы. При встрече Дейзи признается в том, что мечтает выйти за Тома замуж и родить ему ребенка, и просит уехать с ней в Мексику, где она собирается серьезно заняться живописью. Несмотря на то, что Том поражен ее признанием, он по-прежнему может предложить девушке только дружбу.

