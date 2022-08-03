Тролли: Чудесный дом (фильм, 2016) смотреть онлайн

Юный Макс приезжает в дивную деревушку вблизи гор погостить у любимой бабули. Любознательный школьник сразу обнаруживает на снегу следы непонятного происхождения, и тогда бабушка рассказывает ему, что в горах водятся самые настоящие тролли. И вскоре Макс встречает одного из них — забавного подростка, который отбился от сородичей. Мальчик решает помочь Тролли найти семью.

