Триумф
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Триумф

Триумф (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, The Greatest Game Ever Played
Драмы, Кино для детей115 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Спортивная статистика тщательно регистрирует все рекорды. Но лишь живая память способна сохранить драгоценные мгновения триумфа человеческой воли к победе. Ведь сухие цифры на бумаге никогда не передадут того ощущения чуда, которое вызывают некоторые поистине фантастические достижения.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Триумф»

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