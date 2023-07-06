Три разбойника и лев (фильм, 2022) смотреть онлайн

Веселый мультфильм на стыке компьютерной и кукольной анимации по популярнейшей в Скандинавии сказке «Люди и разбойники из Кардамона» Турбьерна Эгнера. Благообразный городок Кардамон страдает от регулярных набегов трех бандитов, которые живут неподалеку вместе со львом и то и дело воруют у честных кардамонцев еду для себя и своего питомца. Зовут хулиганов Каспер, Еспер и Юнатан, и однажды они решают, что для полного счастья им не хватает прислуги, и похищают домработницу Софию. Однако, вопреки ожиданиям разбойников, строгая дама не облегчает им жизнь, а усложняет. София сделает все возможное, чтобы наказать Каспера, Еспера и Юнатана за их проделки.

