Три разбойника и лев (фильм, 2022) смотреть онлайн

Три разбойника и лев
8.72022, Folk og røvere i Kardemomme by
Мультфильм, Мюзикл76 мин6+
Веселый мультфильм на стыке компьютерной и кукольной анимации по популярнейшей в Скандинавии сказке «Люди и разбойники из Кардамона» Турбьерна Эгнера. Благообразный городок Кардамон страдает от регулярных набегов трех бандитов, которые живут неподалеку вместе со львом и то и дело воруют у честных кардамонцев еду для себя и своего питомца. Зовут хулиганов Каспер, Еспер и Юнатан, и однажды они решают, что для полного счастья им не хватает прислуги, и похищают домработницу Софию. Однако, вопреки ожиданиям разбойников, строгая дама не облегчает им жизнь, а усложняет. София сделает все возможное, чтобы наказать Каспера, Еспера и Юнатана за их проделки.

Страна
Норвегия
Жанр
Семейный, Мюзикл, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

