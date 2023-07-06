Три разбойника и лев (фильм, 2022) смотреть онлайн

8.72022, Folk og røvere i Kardemomme by
О фильме
Веселый мультфильм на стыке компьютерной и кукольной анимации по популярнейшей в Скандинавии сказке «Люди и разбойники из Кардамона» Турбьерна Эгнера. Благообразный городок Кардамон страдает от регулярных набегов трех бандитов, которые живут неподалеку вместе со львом и то и дело воруют у честных кардамонцев еду для себя и своего питомца. Зовут хулиганов Каспер, Еспер и Юнатан, и однажды они решают, что для полного счастья им не хватает прислуги, и похищают домработницу Софию. Однако, вопреки ожиданиям разбойников, строгая дама не облегчает им жизнь, а усложняет. София сделает все возможное, чтобы наказать Каспера, Еспера и Юнатана за их проделки.
СтранаНорвегия
ЖанрСемейный, Мюзикл, Мультфильм
Время76 мин / 01:16
- РАРежиссёр
Расмус
А. Сивертсен
- ТХАктёр
Торбьорн
Харр
- Актёр
Аксель
Хенни
- ЙБАктёр
Йеппе
Бек Лаурсен
- Актёр
Андерс
Баасмо Кристиансен
- ХБАктёр
Херман
Бреум-Ли
- ХГАктриса
Хедда
Грьотейм
- МХАктёр
Мадс
Хансен
- СХАктриса
Сол
Хейло
- НХАктёр
Надер
Хадеми
- АААктриса
Анетт
Амелия Ларсен
- ИХСценарист
Ингрид
Хаукелидсетер
- ТЭСценарист
Тхорбьёрн
Эйнер
- ОХПродюсер
Ове
Хайборг
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- НВАктёр дубляжа
Николай
Волков
- ЕМАктёр дубляжа
Егор
Матвеенко
- АДАктёр дубляжа
Антон
Денисов
- РАМонтажёр
Расмус
А. Сивертсен
- МСОператор
Мортен
Скаллеруд
- ГСКомпозитор
Гауте
Сторас