Три орешка для Золушки (фильм, 1973) смотреть онлайн
1973, Tri orísky pro Popelku
Фэнтези, Драмы18+
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Сюжет
Мачеха Золушки всеми силами хочет выдать свою глупую и злую родную дочь замуж за принца. Но тому совсем не хочется жениться, он ссорится с отцом и собирается покинуть дворец, но... в последний момент он влюбляется в очаровательную незнакомку в маске, которая быстро исчезает. Принц и не догадывается, что эта прекрасная девушка, ловкий стрелок, которого он встретил в лесу и озорная девчонка — одно и то же лицо. Все эти превращения оказались возможными благодаря волшебным орешкам, в одном из которых находился и свадебный подарок для Золушки.
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Информация
ЖанрыСемейные, Приключения, Драмы, Мелодрамы, Фэнтези
Рейтинг
- ВВРежиссёр
Вацлав
Ворличек
- ДГАктриса
Дана
Главачова
- КБАктриса
Карола
Браунбок
- ЛШАктриса
Либуше
Шафранкова
- ВМАктёр
Владимир
Меншик
- ЯЛАктёр
Ян
Либичек
- РХАктёр
Рольф
Хоппе
- ЯДАктёр
Ярослав
Дрбоглав
- БНСценарист
Божена
Немцова
- ВВСценарист
Вацлав
Ворличек
- ФПСценарист
Франтишек
Павличек
- АТХудожник
Альфред
Томалла
- БНХудожник
Бохумил
Новы
- ТПХудожник
Теодор
Пиштек
- КСКомпозитор
Карел
Свобода