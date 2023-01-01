Три орешка для Золушки (фильм, 1973) смотреть онлайн

Сюжет

Мачеха Золушки всеми силами хочет выдать свою глупую и злую родную дочь замуж за принца. Но тому совсем не хочется жениться, он ссорится с отцом и собирается покинуть дворец, но... в последний момент он влюбляется в очаровательную незнакомку в маске, которая быстро исчезает. Принц и не догадывается, что эта прекрасная девушка, ловкий стрелок, которого он встретил в лесу и озорная девчонка — одно и то же лицо. Все эти превращения оказались возможными благодаря волшебным орешкам, в одном из которых находился и свадебный подарок для Золушки.



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