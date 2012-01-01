Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Молодой человек Аче решает вернуться домой в Барселону после двух лет жизни в Лондоне. Он боится встречи со своей первой любовью - Баби, воспоминания о которой не давали ему покоя все это время. Приехав, он понимает, насколько всe изменилось, и теперь ему предстоит найти новых друзей, работу и заново строить свою личную жизнь. Наконец, появилась новая работа, новые друзья, новые знакомства — все это отвлекает юношу от мыслей о своей несчастной любви. Правда мысли и воспоминания то и дело уводят его в прошлое, где он был так счастлив. В этот момент на пути Аче встречается Джин. Она невероятно похожа на Баби, только на этот раз девушка готова быть рядом. Чувства, казалось давно потухшие, начинают возрождаться в сердце юноши.



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