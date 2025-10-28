Трезвое село (фильм, 2025) смотреть онлайн бесплатно

Документальный фильм «Трезвое село» 2025 года покажет нелегкий путь борьбы с алкоголизмом среди сельских жителей Республики Башкортостан.



Одноименный конкурс проводится с 2011 года среди сел Башкортостана. Село, которое одержит победу в конкурсе, получит грант — до шести миллионов рублей на благоустройство своего района. Цель конкурса — снизить употребление алкоголя и сократить продажи алкогольной продукции. В фильме мы увидим, как главы сельских поселений помогают делать жизнь местных лучше, а помогать им будут врачи-наркологи. Лекции о вреде алкоголя, различные терапии и методы лечения, культурные мероприятия — все это действительно работает.



