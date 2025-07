Toto - 35th Anniversary Tour: Live in Poland (фильм, 2013) смотреть онлайн

Одна из самых влиятельных рок-групп Toto выпустила несколько мультиплатиновых альбомов и неоднократно получила награду Grammy. Это запись выступления группы на арене Atlas Arena в польском Лодзе. Toto отметила свой 35 юбилей и исполнила хиты, написанные за всю экстраординарную карьеру группы, включая композиции Africa, Hold The Line и Home Of The Brace.



Toto - 35th Anniversary Tour: Live in Poland смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.