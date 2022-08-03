Тотем
Тотем (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.12017, Totem
Ужасы, Триллер86 мин18+
О фильме

Вот уже на протяжении пяти лет 17-летняя Келли заботится о семье — младшей сестрeнке Эбби и отце, их мама умерла при загадочных обстоятельствах. И с тех пор в доме поселилась странная сущность, с которой Эбби разговаривает в полной уверенности, что это мама. Однажды отец всe-таки приводит в семью женщину, на которой планирует жениться, и с этого момента активность потустороннего усиливается. Смотрите фильм «Тотем» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.5 IMDb