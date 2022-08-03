Тотем (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.12017, Totem
Ужасы, Триллер86 мин18+
О фильме
Вот уже на протяжении пяти лет 17-летняя Келли заботится о семье — младшей сестрeнке Эбби и отце, их мама умерла при загадочных обстоятельствах. И с тех пор в доме поселилась странная сущность, с которой Эбби разговаривает в полной уверенности, что это мама. Однажды отец всe-таки приводит в семью женщину, на которой планирует жениться, и с этого момента активность потустороннего усиливается. Смотрите фильм «Тотем» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.5 IMDb
- МСРежиссёр
Марсель
Сармиенто
- Актриса
Кэррис
Дорси
- АОАктриса
Ана
О’Райли
- ДТАктёр
Джеймс
Таппер
- ЛМАктриса
Лия
МакХью
- БЛАктёр
Браден
Лемастерс
- ЛПАктёр
Лоуренс
Прессман
- ЖААктриса
Жослин
Андерсон
- АБАктриса
Аджа
Баир
- ЭКАктриса
Эллисон
Каэтано
- ИДАктёр
Ивэн
Диксон
- ИДСценарист
Ивэн
Диксон
- МССценарист
Марсель
Сармиенто
- ГГПродюсер
Грег
Гилрет
- АХПродюсер
Адам
Хендрикс
- ДХПродюсер
Джон
Х. Лэнг
- ДСХудожница
Джун
Сьюпанпак