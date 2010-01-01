Тост (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Девятилетний Найджел Слейтер любит свою мать, которая является безнадeжным поваром. Еe лучшее блюдо — тост, в то время как у мальчика большой кулинарный талант. Когда мать умирает, отец Найджела нанимает кухаркой Джоуэн Поттер. Мальчик начинает бояться, что она стремится стать новой миссис Сл�ейтер. Джоуэн превосходно готовит, чем создаeт конкуренцию Найджелу. Тогда он начинает соревноваться с Джоуэн, чтобы найти путь к сердцу своего отца.



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