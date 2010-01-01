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Тост

Тост (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Toast
Драмы92 мин18+

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Сюжет

Девятилетний Найджел Слейтер любит свою мать, которая является безнадeжным поваром. Еe лучшее блюдо — тост, в то время как у мальчика большой кулинарный талант. Когда мать умирает, отец Найджела нанимает кухаркой Джоуэн Поттер. Мальчик начинает бояться, что она стремится стать новой миссис Слейтер. Джоуэн превосходно готовит, чем создаeт конкуренцию Найджелу. Тогда он начинает соревноваться с Джоуэн, чтобы найти путь к сердцу своего отца.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb