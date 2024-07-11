Братья-гангстеры, задолжавшие деньги серьезному мафиози, вынуждены бежать вместе с маленькой девочкой, чтобы спастись. «Торо» — фильм в жанре криминальной драмы со звездой испанского кино Марио Касасом.



Двое братьев работают на босса преступной группировки Романо, который держит под своим контролем прибыльный бизнес города. Одного из братьев зовут Торо, и он мечтает покончить с криминалом. Но очередное скользкое дело идет не по плану, и парня арестовывают. Отсидев в тюрьме, он отправляется домой и надеется, что заживет мирно и заведет семью со своей подругой. Однако к нему за помощью приходит брат Лопес, чью дочь Диану похитил мстительный Романо. Сжалившись над девочкой, Торо едет на встречу с преступником. Когда неожиданно начинается перестрелка, Торо и Диане удается сбежать. Теперь всем троим придется приложить серьезные усилия и даже подвергнуть себя опасности, чтобы отделаться от преследователей.



Смогут ли герои добиться свободы для себя и защитить ни в чем не повинную девочку? Узнаете, если будете смотреть остросюжетный фильм «Торо» онлайн на видеосервисе Wink.

